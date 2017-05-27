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İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

27.05.2017 - 08:51
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asd

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteği ile PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik başta Sancaktepe ve Çekmeköy olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLERİN EVLERİ ARANDI

Tespit edilen adreslere özel harekat polislerinin öncülüğünde giren ekipler, örgüt üyesi olduğu öne sürülen şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve gösterdikleri yerlerde aramalar yapıldı.

Şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

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