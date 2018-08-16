815 milyon insan açlık çekiyor VİDEO



Endekse göre, her gün 21.000 kişi açlık veya gıda kıtlığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Çoğu ülkede açlığın ana nedeni savaşlarken bazı bölgelerde kuraklık gibi doğal afetler de etkili oluyor. Açlık ve güvensizlik ortamından kaçan 65 milyon kişi de yaşamını yollarda/kamplarda mülteci olarak geçiriyor.

135 ÜLKEYE UZANAN YARDIM ELİ

Bu tablo karşısında 5 kıta, 135 ülke ve bölgeye ulaşan bir hayır köprüsü kuran İHH İnsani Yardım Vakfı, sadece 2017 yılında 23.5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı.

Gazze’den Arakan’a, Haiti’den Doğu Türkistan’a kadar dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan İHH’nın en önemli çalışmalarından biri de kurban kesimi.

İHH geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda sizlerin desteğiyle 106 ülke ve bölgede 2 milyon ihtiyaç sahibine 53 bin 500 hisse kurban ulaştırdı.

NE YAPABİLİRİM ?

26 yıldır olduğu gibi bu bayram da yola çıkan İHH, kurbanlarınızı 103 ülke ve bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Siz de kurban hisselerinizle bu iyilik kervanında yer alabilirsiniz.

İHH kurbanınızı dünyanın her tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken kurduğu iletişim ağı ile de sizi bilgilendiriyor.

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