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524 yıllık Kur’an-ı Kerim, Topkapı Sarayı’na iade edildi

1964’te Bursa Arkeoloji Müzesi’ne devredildikten bir süre sonra yerinde olmadığı fark edilen 524 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim, 54 yıl sonra Topkapı Sarayı Müzesi’ne iade edildi.

AA | 24.05.2018 - 18:01..
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Özel bir koleksiyonda olduğu tespit edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı envanterine kayıtlı 524 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim, 54 yıl sonra Topkapı Sarayı Müzesi’ne iade edildi.

Hattat Şükrullah Halife’ye ait 1493-1494 tarihli tek nüsha olan el yazması Kur’an-ı Kerim, Topkapı Sarayı Müzesi’nden bakanlık izniyle başka eserlerle birlikte 1964’te Bursa Arkeoloji Müzesi’ne devredildi.

524 yıllık Kur’an-ı Kerim, Topkapı Sarayı’na iade edildi

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK

Müzede daha sonra yapılan incelemeler sonucu eserin yerinde olmadığı fark edilip sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Birkaç yıl sonra eserin yeri tespit edilip hukuki süreç başlatılsa da zaman aşımından dolayı sonuç alınamadı.

Kur’an-ı Kerim’i bu süreçlerden habersiz olarak bir sahaftan satın alan ve koleksiyonuna dahil eden hattat Ziya Aydın’ın oğulları Ali Sami ve Ahmet Aydın, eseri bugün Topkapı Sarayı Müzesi’ne iade etti.

Eseri iade eden kardeşlerden Ali Sami Aydın da ailelerinin eski eserleri saklama konusunda bilgi sahibi olduğu için eserin bugüne ulaşmasında bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

524 yıllık Kur’an-ı Kerim, Topkapı Sarayı’na iade edildi

"ALDIĞIMIZ KARARLA HAKLI OLDUĞUMUZU GÖRDÜK"

Kur’an-ı Kerim için gerekli ilaçlama ve havalandırmaların yapıldığına dikkati çeken Aydın, “40 senedir ailemizde sakladığımız bu Kur’an-ı Kerim’in gerçekten Saray’da sergilenmesi için aile birliği olarak aldığımız kararda ne kadar haklı olduğumuzu gördük, bu yönden de gerçekten bu Kur’an-ı Kerim’in burada sergilenmesinden duyduğumuz mutluluğu bu Ramazan gününde paylaşmak isterim.” şeklinde konuştu.

Her sayfada 14 satır olmak üzere nesih türünde yazılan 304 yapraklı eser, koyu vişne rengi deri üzerine yaldız, kabartma ve yapıştırma şemseli ve miklepli bir ciltle kaplı.

Serlevha, sure ve ayet başlarındaki süslemeleriyle dikkati çeken 25×17 cm ölçülerindeki Kur’an-ı Kerim, Topkapı Sarayı Müzesi’nin yazma eserler bölümünde sergilenecek.

524 yıllık Kur’an-ı Kerim, Topkapı Sarayı’na iade edildi

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