taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.026
USD
3,9210
EURO
4,6483
ALTIN
162,77
PETR
63,2700

Van'da terör operasyonu

Özalp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

23.11.2017 - 19:52
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Özalp ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanması, örgüte yardım yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri (YPS) bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik "Şehit Jandarma Er Hasan Çam" operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Van'da terör operasyonu

ÇOK SAYIDA SİLAH VE DOKÜMAN

Özalp Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararına istinaden gerçekleştirilen operasyondu 31 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan operasyon neticesinde icra edilen aramalarda 10 av tüfeği, 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca şarjörü, 17 av tüfeği fişeği, 5 piyade tüfeği fişeği, 5 tabanca fişeği, kurusıkı tabanca fişeği, 3 dürbün, telsiz, 7 terörist fotoğrafı, 19 cep telefonu, 3 tablet bilgisayar, 7 hafıza kartı, 13 sim kart, 2 fotoğraf makinesi, 2 kamera, 3 flaşbellek, FETÖ/PDY terör örgütünün propagandasına yönelik kitap, PKK terör örgütünün propagandasına yönelik kitap, 250 paket kaçak sigara, örgütsel doküman ve terör örgütünün propagandasına yönelik hazırlanmış muhtelif materyal ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

İlginizi Çekebilir
Iğdır'da keçi kurtarma operasyonu
Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan 12 keçinin imdadına jandarma ve itfaiye ekipleri yetişti.
Jandarma'nın yemek duası değişti
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle Jandarma yemekten önce "Allahımıza hamdolsun" diyecek.
Antalya'da yaz bitmedi
Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk havalar etkisini gösterirken, Antalya'da güzel havanın tadı çıkarılıyor.
Uyuşturucuyu sanığı: Ağrılarım için kullanıyordum
Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanıp tutuklanan Aynur U.'nun mahkemedeki tahliye talebi reddedildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

Bülent Arınç'a FETÖ sorusu

229
Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

292
PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

94
Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

Aboubakar: Beşiktaş'ı çok özledim

31
Tarih yazan takım 4.2 milyon euroya kuruldu

Tarih yazan takım 4.2 milyon euroya kuruldu

107
Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

Messi Barcelona'dan ayrılmak istiyor

27
Nurettin Canikli'den milli sanayi vurgusu

Nurettin Canikli'den milli sanayi vurgusu

205
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM