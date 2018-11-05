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Malatya Film Festivali biletleri yarın satışa sunulacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen film festivalinin biletleri 6 Kasım'da satışa çıkacak.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 16:43..
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Malatya Uluslararası Film Festivali, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen sinemacıları Malatya’da buluşturmaya hazırlanırken festivalin biletleri de 6 Kasım Salı günü (yarın) satışa sunuluyor.

FİLM SEVERLERİN BULUŞMA NOKTASI

Yerli ve yabancı 100’ü aşkın film seyirciyle buluşurken, festivalde yüzlerce sinema profesyonelinin yanı sıra, dünya çapında oyuncular, yönetmenler, sektörün birbirinden değerli isimleri ağırlanacak.

Bir hafta sürecek olan festivalin biletleri ise 6 Kasım Salı günü, Yeşil Sineması ve Malatya Park Avşar Sineması gişelerinde, satışa sunuluyor.

Malatya Film Festivali biletleri yarın satışa sunulacak

SANATSEVERLER SİNEMAYA DOYACAK

Bilet bedelleri, sinemaseverlerin festivale katılımını kolaylaştırma adına öğrenciler için 3 TL, yetişkinler için ise 5 TL ile sınırlandırıldı.

Ayrıca festival takipçileri filmler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimleri ve etkinlikleri günlük olarak festivalin yenilenen malatyafilmfest.org.tr internet sitesinden takip edebilecekler.

Malatya Film Festivali biletleri yarın satışa sunulacak

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