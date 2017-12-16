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Rize-Artvin Havalimanı için 5 milyon ton taş kullanıldı

Temeli 3 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle atılan, dolgu çalışmaları 16 Eylül’de başlayan Rize-Artvin Havalimanı’nda deniz dolgusu için 5 milyon ton taş kullanıldı.

İHA | 16.12.2017 - 12:21..
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Rize-Artvin Havalimanı için 5 milyon ton taş kullanıldı

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Rize’nin Pazar ilçesi Yeşilköy sahilinde 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş dolgu kullanılarak yapılacak olan proje sahasına yakın mesafedeki Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyce köylerindeki taş ocaklarından ve bu taş ocaklarına ilave olarak aynı bölgede özel firmalara tahsisli iki ocaktan taş nakli yapılıyor.

Rize-Artvin Havalimanı için 5 milyon ton taş kullanıldı- VİDEO

DENİZ DOLGUSU İÇİN 5 MİLYON TON TAŞ TAŞINDI

Havalimanı deniz dolgusu için 3 ayda 5 milyon ton taş kullanılırken, dolgu çalışmaları denizden gemilerle karadan da kamyonlarla aralıksız devam ediyor. Taş nakliye kamyonlarının Karadeniz Sahil Yolu güzergahında trafiği aksatmaması için de önlem alınırken, Pazar Tüneli üzerinden geçirilen yeni yol havalimanı proje sahasına bağlanıyor.

Rize-Artvin Havalimanı için 5 milyon ton taş kullanıldı

BÖLGE HALKINDAN HAVALİMANI İNŞAATINA İLGİ

Süren dolgu çalışmalarını zaman zaman izlediklerini ve gururlandıklarını belirten yöre sakinlerinden Nazım Mengene (35) havalimanının kendileri açısından bir nimet olduğunu söyledi.

Rize-Artvin Havalimanı için 5 milyon ton taş kullanıldı

Mengene "İlk olarak bunun kıymetini biz vatandaşların bilmesi gerekiyor. Çünkü evimiz burada. Havalimanı için Trabzon’a gitmek zorunda kalmayacağız. Pazar’dan uçakla istediğiniz noktaya uçun. Buna sebep olan Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.

Rize-Artvin Havalimanı için 5 milyon ton taş kullanıldı

Diğer bir vatandaş Sultan Reis (42) ise yaptığı açıklamada, "Sebep olanlardan Allah Razı olsun. Uçağa binmek için 3 saat önceden Trabzon’a gitmek zorunda kalıyorduk. Yıllardır oradan hizmet aldık bir şikayetimiz yoktu ancak mesafe bize uzaktı. Gece uçakla geliyorsunuz bu seferde araç sorunu çıkıyor ve arada epey bir mesafe var. Bu havalimanının burada olması veli nimettir." şeklinde konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı için 5 milyon ton taş kullanıldı

Öte yandan Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı için en derin yeri 22 metre olmak üzere 17 metrelik bir dolgu oluşturulacak. Havalimanı, terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek.

Rize-Artvin Havalimanı için 5 milyon ton taş kullanıldı

3 bin metre uzunluğunda piste sahip olacak havalimanı tamamlandığında Türkiye’nin 56. havalimanı olacak. Rize-Artvin Havalimanı inşaatı 1 milyar 87 milyon 434 bin liraya mal olacak ve Cengiz İnşaat-Aga Enerji İş Ortaklığı ile gerçekleştirilecek. Havalimanının 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Rize-Artvin Havalimanı için 5 milyon ton taş kullanıldı

Rize-Artvin Havalimanı için 5 milyon ton taş kullanıldı

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