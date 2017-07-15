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Konya'da fuhuş operasyonu

Para karşılığı anlaştıkları erkeklerle ilişkiye girdikleri öne sürülen 10 kadın, polis tarafından gözaltına alındı.

15.07.2017 - 04:13
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Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kadınların, merkez Karatay İlçesi Piri Esad, Mengüç, İstanbul ve Topraklık caddeleri ile Meram İlçesi Furkan Dede caddesine çıkıp para karşılığı anlaştıkları erkeklerle cinsel ilişkiye girdikleri bilgisine ulaştı.

Konya'da fuhuş operasyonu

HAYAT KADINLARINDAN GÖZALTILARA İLGİNÇ TEPKİ

Yapılan fiziki takibin ardından harekete geçen polis, düzenledikleri operasyonla 10 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Kadınların, "Gözaltına alınmaktan bıktık. İşimizi yapamıyoruz" diyerek polislere sitem ettikleri görüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar hakkında işlem başlatıldı.

Konya'da fuhuş operasyonu

Konya'da fuhuş operasyonu

Konya'da fuhuş operasyonu

Konya'da fuhuş operasyonu

Konya'da fuhuş operasyonu

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