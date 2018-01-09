Bodrum'da yaz bitmedi

Bodrum'da bugün öğleden sonra yüzünü gösteren güneşli hava, yüz güldürdü.

TURİSTLER GÜNEŞLENDİ

18 derece hava, 17 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede, az sayıdaki yabancı turist, Kumbahçe Plajı'nda soyunup, denize girerek güneşlendi.

PAÇALARINI SIVAYIP DENİZE GİRDİLER

Sahile mayosuz gelenler ise pişman oldu. Paçalarını sıvayan birçok kişi, suda yürüyüş yaparak kış ortasında deniz keyfi yaşarken, bazıları da kumsalda yatıp güneşli ve güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklar ise plajda oynadı, güneşlendi.





























