Enerji alanında önemli atılımlar gerçekleştiren Türkiye TANAP'ın ardından TürkAkım projesini de yürütüyor. Rus gazını Türkiye'ye getirip buradan Avrupa'ya pazarlayacak olan TürkAkım projesi için dünyanın en büyük inşaat gemisi kullanılıyor.

Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale'den geçti

ÇANAKKALE'DEN GEÇTİ

Tam boyu 477 metre olan gemi, 125 metre genişliğinde ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı "Pioneering Spirit", saat 05.30'da Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Saat 07.50'de boğazın en dar yeri Çimenlik Kalesi ile Kilitbahir önlerine gelen "Pioneering Spirit"a, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-1", "Kurtarma-4", "Kurtarma-9" ve "Kurtarma-10" römorkörleriyle Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.

DEV PROJEYE DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Dünyanın en büyük inşaat gemisi unvanına sahip gemi, geniş petrol ve doğalgaz platformlarının tek hamlede kaldırma yöntemiyle montajlanması ve sökülmesi ile çok yüksek ağırlıktaki boru hatlarının döşenmesi için özel olarak tasarlandı.

Tek seferde 2,5 Eyfel Kulesi ağırlığında platformları kaldırabilecek güce sahip gemide, 40 ülkeden 562 kişi görev yapıyor. Tarihte ilk defa 2 km'yi aşan derinliklerde geniş çaplı iki boru hattı döşenirken boruların birleştirilmesi işlemi de gemide yapılıyor. Ağırlığı 9 tonu bulan boruları gemi güvertesinde kaynaklarken günde 4 kilometre boru döşeyen Pioneering Spirit proje kapsamında 930 kilometre boru yerleştirecek.