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Kocaeli'de kaza: 6 yaralı

Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşıp, karşı şeritte seyir halindeki otomobile çarptı.

DHA | 03.12.2017 - 02:51..
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Kaza, gece saatlerinde, TEM Otoyolu Acısu mevkiinde meydana geldi. Mertcan Deve yönetimindeki 54 B 4977 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan araç, karşı yönden gelen Murat Çevik yönetimindeki 34 JJP 96 plakalı otomobille çarpıştı.

Kocaeli'de kaza: 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Mertcan Deve, İlayda Deve ile aynı araçta bulunan Nur Eraslan ve Tuba Dumlu, otomobil sürücüsü Murat Çevik ve Fehmiye Çevik yaralandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri taraftından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla yaklaşık bir saat sonra yeniden normale döndü.

Kocaeli'de kaza: 6 yaralı

Kocaeli'de kaza: 6 yaralı

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