Kocaeli'de kaza: 6 yaralı

Dahlia kasırgasının neden olduğu sel ve heyelanda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Bir grup gencin eğlence sırasında tabancayla havaya ateş ettiği anların sosyal medyadan paylaşılması Vali Yavuz'u harekete geçirdi.

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Bir kap dolusu bozuk parayı ATM'den hesabına yatırdı İZLE

Bir bankamatik düşünün, bir kap dolusu bozuk paranızı hem nakite çevirsin hem de hesabınıza yatırsın.