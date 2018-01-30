taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.046
USD
3,7873
EURO
4,6903
ALTIN
163,02
PETR
69,0600

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

Yapı Kredi Kültür Sanat, Galatasaray Meydanı’ndaki yenilenen binasında etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor.

Haber Merkezi | 30.01.2018 - 11:23..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Yapı Kredi Kültür Sanat, 14 Şubat – 27 Nisan tarihleri arasında önemli bir edebiyat sergisine ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü Sevengül Sönmez’in yaptığı “Şehirlere Alışamadı  -  Sabahattin Ali’nin Şehirleri“ sergisi, Sabahattin Ali’nin yaşamı boyunca bulunduğu Anadolu şehirlerine ve Berlin’e onun gözünden bakmayı amaçlıyor.

Sabahattin Ali Arşivi’nden çıkan yeni belge ve fotoğrafların yanı sıra Tarih Vakfı Arşivi ve Ömer Koç Koleksiyonu’ndaki belgelerle zenginleşen sergi; Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu şehirlerindeki yaşamı ve  II. Dünya Savaşı öncesinin Berlin’ini Sabahattin Ali’nin çektiği fotoğraflar ve eserleri aracılığıyla anlatıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

Kitapları Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan şair, öykü, roman ve oyun yazarı, eleştirmen ve edebiyat düşünürü Sabahattin Ali’nin yaşamına bir gezgin gözüyle tanık olacaksınız.

YKY Beyoğlu Kitabevi’ndeki Oda, bu ay İnan Çetin’i ağırlıyor. Yazar, 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 17.00’da gerçekleşecek olan bu söyleşide YKY’den çıkan kitabı “Kureyş’in Kurtları”na odaklanacak. Çetin, Oda’nın okur konuklarına bu kitabın edebiyat coğrafyasıyla ilintisinden bahsedecek, öykülerden parçalar okuyacak ve kitaplarını imzalayacak.   
Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor
Müziği ve edebiyatı bir araya getiren Harf’ten ve Nota’dan dizisi bu ay da bizi Sabahattin Ali’nin sevdiği, andığı besteler, besteciler, güfte yazarları, makamlarla tanıştırıyor. Biletlerini Biletix’te bulabileceğiniz, 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 19:30’da Loca’da düzenlenecek olan dinleti aynı zamanda Yapı Kredi Kültür Sanat’ın yeni sergisi “Şehirlere Alışamadı – Sabahattin Ali’nin Şehirleri”ne de selam gönderiyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

Loca, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 19:30’da ise Viyanalı genç çellist Lukas Lauermann’ı ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl kendi bestelerinden oluşan ilk solo albümü How I Remember Now I Remember How’ı  çıkaran sanatçı, İstanbul’a, albümünün tanıtım turnesi kapsamında geliyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

İstanbul Avusturya Kültür Ofisi tarafından Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde düzenlenen konserde Lauermann “sınırlara kulak asmayan modern klasik müzik” olarak tanımladığı müziğini İstanbullularla buluşturacak. Bu konserin biletlerini de Biletix’te bulabilirsiniz.

 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

26
Furkan Vakfı’na operasyon

Furkan Vakfı’na operasyon

316
CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

235
NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

NYT'nin yazdığı YPG'nin kahramanlık hikayesi yalan çıktı

23
Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

113
Afrin'de öldürülen teröristleri gömdüler

Afrin'de öldürülen teröristleri gömdüler

109
CHP'li vekiller Tabipler Birliği'nin önünde toplandı

CHP'li vekiller Tabipler Birliği'nin önünde toplandı

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM