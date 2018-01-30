Yapı Kredi Kültür Sanat’ta etkinlikler devam ediyor

Yapı Kredi Kültür Sanat, 14 Şubat – 27 Nisan tarihleri arasında önemli bir edebiyat sergisine ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü Sevengül Sönmez’in yaptığı “Şehirlere Alışamadı - Sabahattin Ali’nin Şehirleri“ sergisi, Sabahattin Ali’nin yaşamı boyunca bulunduğu Anadolu şehirlerine ve Berlin’e onun gözünden bakmayı amaçlıyor.

Sabahattin Ali Arşivi’nden çıkan yeni belge ve fotoğrafların yanı sıra Tarih Vakfı Arşivi ve Ömer Koç Koleksiyonu’ndaki belgelerle zenginleşen sergi; Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu şehirlerindeki yaşamı ve II. Dünya Savaşı öncesinin Berlin’ini Sabahattin Ali’nin çektiği fotoğraflar ve eserleri aracılığıyla anlatıyor.

Kitapları Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan şair, öykü, roman ve oyun yazarı, eleştirmen ve edebiyat düşünürü Sabahattin Ali’nin yaşamına bir gezgin gözüyle tanık olacaksınız.

YKY Beyoğlu Kitabevi’ndeki Oda, bu ay İnan Çetin’i ağırlıyor. Yazar, 16 Şubat 2018 Cuma günü saat 17.00’da gerçekleşecek olan bu söyleşide YKY’den çıkan kitabı “Kureyş’in Kurtları”na odaklanacak. Çetin, Oda’nın okur konuklarına bu kitabın edebiyat coğrafyasıyla ilintisinden bahsedecek, öykülerden parçalar okuyacak ve kitaplarını imzalayacak.



Müziği ve edebiyatı bir araya getiren Harf’ten ve Nota’dan dizisi bu ay da bizi Sabahattin Ali’nin sevdiği, andığı besteler, besteciler, güfte yazarları, makamlarla tanıştırıyor. Biletlerini Biletix’te bulabileceğiniz, 17 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 19:30’da Loca’da düzenlenecek olan dinleti aynı zamanda Yapı Kredi Kültür Sanat’ın yeni sergisi “Şehirlere Alışamadı – Sabahattin Ali’nin Şehirleri”ne de selam gönderiyor.





Loca, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 19:30’da ise Viyanalı genç çellist Lukas Lauermann’ı ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl kendi bestelerinden oluşan ilk solo albümü How I Remember Now I Remember How’ı çıkaran sanatçı, İstanbul’a, albümünün tanıtım turnesi kapsamında geliyor.

İstanbul Avusturya Kültür Ofisi tarafından Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde düzenlenen konserde Lauermann “sınırlara kulak asmayan modern klasik müzik” olarak tanımladığı müziğini İstanbullularla buluşturacak. Bu konserin biletlerini de Biletix’te bulabilirsiniz.