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OHAL uzatılıyor

OHAL'in 3 ay daha uzatılması planlanıyor. OHAL konusu önce MGK sonra TBMM'de görüşülecek.

13.10.2017 - 12:29
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OHAL uzatılıyor

OHAL uzatılıyor

FETÖ'yle mücadelenin en etki aracı OHAL'e devam edilecek. Bu yüzden 3 ay daha uzatılması için harekete geçildi. OHAL konusu pazartesi günü MGK'da görüşülecek. Ardından Bakanlar Kurulu ve TBMM'de gündeme gelecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in kısa sürede Meclis'te oylanacağını açıkladı.

CHP'Lİ VEKİL OHAL BİTENE KADAR SAKAL UZATACAĞIM DEDİ

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aytuğ Atıcı, OHAL ilan edilmesiyle birlikte sakalını uzatma kararı almış ve "OHAL bitene kadar sakalımı kesmeyeceğim" demişti. CHP'li vekilin OHAL sakalının son hali şu şekildeydi:

OHAL uzatılıyor

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