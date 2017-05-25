Meltem Cumbul'un acı günü

10 yıldır Alzheimer tedavisi gören Sedat Cumbul, pazartesi günü şeker komasına girerek hayatını kaybetmişti.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Babasının ölüm haberini Instagram hesabından duyuran Meltem Cumbul’u cenaze töreninde ünlü dostları yalnız bırakmadı. Taziyeleri ablaları Funda Alkan Cumbul ve Yonca Cumbul ile kabul eden ünlü oyuncu, “Acımız büyük” diye konuştu.

Törene katılanlar arasında Olgun Şimşek, Yonca Evcimik, Zeyno Günenç, Süleyman Turan ve Özgür Çevik de vardı. Törenin ardından Sedat Cumbul, Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedildi.