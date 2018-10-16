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Irak'ta toplu mezar bulundu

İçinde terör örgütü DEAŞ'ın katlettiği 15 Ezidiye ait kalıntılar olan toplu mezar bulundu

AA | 16.10.2018 - 03:44..
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Üsteğmen Kerim el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup sivil vatandaşın Telafer'deki Kesr el-Mihrab köyünde toplu mezar bulduğunu söyledi.

Toplu mezarda 15 Ezidiye ait kalıntıların olduğunu belirten Ubeydi, öldürülen tüm Ezidilerin, terör örgütü DEAŞ tarafından Musul'un batısındaki Sincar ilçesinden Telafer'e getirildiğini ve katledildiğini belirtti.

DEAŞ ağustos 2014'te Ezidilerin yaşadığı Sincar'a girmiş ve burada toplu katliam yapmıştı.

Sincar'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından burada 68 toplu mezara ilaveten yaklaşık bin 600 ceset bulunmuştu.

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