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Başkan Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

2 gün sürecek Macaristan ziyaretinde masada düzensiz göç ve terörizmle mücadele gibi konular var.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 09:52..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 gün sürecek ziyaretinde, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in yanı sıra Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele de masadaki diğer başlıklar olacak.

Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını gerçekleştireceği belirtildi.

Erdoğan ayrıca Türkiye-Macaristan İş Forumu'na da katılacak.

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