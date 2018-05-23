haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
ON KÜÇÜK ZENCİ
Yargıç Wargrave, yolculuğu sırasında Zenci Adası ve onun hakkında yazılanları düşünmeye başladı. Bu kitap, bu adanın satılışı üzerine dönen haberlerin ve bu adada yaşananların hikayesini içeriyordu...
On Küçük Zenci
Agatha Christie
Çev.: Semih Yazıcıoğlu
Altın Kitaplar
S.: 191
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ROMANTİKA
Yine şaşırtıcı bir aşkın öyküsü. Bir aşk güzellemesi. 1960-1987 dönemine özgü çalkantılar. Sürprizler, oyunlar, dönüşümlerle dolu, gizemli bir ilişkinin gizli tarihi. Kuşaklar arası çatışmalar. Renkli, ilginç, şaşırtıcı karakterler. Kıvrak, akıcı, neşeli bir dil, yalın bir üslup...
Romantika
Turgut Özakman
Bilgi Yay.
S.: 163
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VAROLMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ
... Kundera, tepkiye karşı tepkisizliği, kararlılığa karşı kararsızlığın tutarlı ve erdemli yanlarını araştırdığı romanının başkişisi Tomas'la alışılmış, arkasında güçlü düşünce ve yaşam kurallarını taşıyan roman karakterlerini sorgular. Sovyetler'in Çekoslovakya'yı işgal günlerini de arka planda anlatır. Tıpkı kişiler gibi toplumsal önyargılar da eninde sonunda kararsızlığa ve "varolmanın dayanılmaz hafifliği"ne mahkûmdur ne de olsa.
Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği
Milan Kundera
Çev.: Fatih Özgüven
Can Yay.
S.: 336
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BAYAN MING'İN HİÇ OLMAYAN ON ÇOCUĞU
Çin'in Yunhai kasabasındaki Grand Hôtel'in ilginç bir çalışanı vardır: Bayan Ming. Yaşlı ve bilge Bayan Ming, tuvalet bekçiliği yaptığı otelde, günün birinde Fransız bir işadamıyla tanışır ve ona on çocuğunun hikâyesini anlatır. Hikâye olağanüstüdür, çünkü Çin'de tek çocuk yasası vardır ve Bayan Ming'in on çocuğu olması imkânsızdır...
Bayan Ming'in Hiç Olmayan On Çocuğu
Eric Emmanuel Schmitt
Çev.: Yaşar İlksavaş
Doğan Kitap
S.: 72
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BİZİM BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ
İki yakın arkadaşın aynı kadına aşık olmasından doğuyor kitabın hikayesi. Yani konu oldukça klişe. Ancak yazarın üslubu sizi öylesine hikayenin içine çekiyor ki, klişe görünmez oluyor...
Bizim Büyük Çaresizliğimiz
Barış Bıçakçı
İletişim Yay.
S.: 167
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ALTINCI KOĞUŞ
Çehov bir taşra kasabasındaki akıl hastanesinde geçen bu novellasında, eğitimli bir hasta olan İvan Dmitriç ile Doktor Andrey Yefimıç arasındaki felsefi çatışmaya odaklanır...
Anton Pavloviç Çehov
Altıncı Koğuş
Çev.: Yulva Muhurcişi
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 72
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CESUR YENİ DÜNYA
"Cesur Yeni Dünya" bizi "Ford'dan sonra 632 yılına" götürür. Bu dünyanın cesur insanları kapısında "Cemaat, Özdeşlik, İstikrar" yazan Londra Merkez Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi'nde üretilirler....
Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley
Çev.: Ümit Tosun
İthaki Yay.
S.: 349
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SIRÇA FANUS
Sylvia Plath’ın kendi yaşamından yola çıkarak kaleme aldığı ve ilk kez 1963 yılında, ölümünden bir ay önce, başka bir isim altında yayımlatmayı başarabildiği Sırça Fanus, o günün olduğu kadar bugünün insanının da metropol yaşamındaki yabancılaşmasını anlatan modern bir klasik haline gelmiştir.
Sırça Fanus
Sylvia Plath
Çev.: Handan Saraç
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 256
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YALNIZCA YAVAŞLADIĞINDA GÖREBİLECEĞİN ŞEYLER
Kendini yaşam boyu değişim yolculuğuna adayan Budist öğretmen Haemin Sunim, muhteşem illüstrasyonlarla dolu çoksatan bu farkındalık rehberinde bize iş hayatında yaşadığımız hayal kırıklıklarından aşkta ve ilişkilerdeki tutumumuza kadar her konuda spiritüel tavsiyeler veriyor...
Yalnızca Yavaşladığında Görebileceğin Şeyler
Haemin Sunim
Çev.: Sevinç Seyla Tezcan
Pegasus Yay.
S.: 288
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ÖLMEK İÇİN ON ÜÇ SEBEP
Hannah Baker ölmeden önce birkaç kaset doldurmuştu. İntiharının nedeni olarak gördüğü kişilerin adları bu kasetlerde gizliydi. ClayJensen, Hannah’nın doldurduğu kasetlerle ilgili hiçbir şeye karışmak istemiyordu. Hannah ölmüştü. Sırları da onunla birlikte gömülmeliydi...
Ölmek İçin On Üç Sebep
Jay Asher
Çev.: Müge Atalay Bayyurt
Artemis Yay.
S.: 312
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Damla Karakuş