haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...

ON KÜÇÜK ZENCİ

Yargıç Wargrave, yolculuğu sırasında Zenci Adası ve onun hakkında yazılanları düşünmeye başladı. Bu kitap, bu adanın satılışı üzerine dönen haberlerin ve bu adada yaşananların hikayesini içeriyordu...

On Küçük Zenci

Agatha Christie

Çev.: Semih Yazıcıoğlu

Altın Kitaplar

S.: 191

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

ROMANTİKA

Yine şaşırtıcı bir aşkın öyküsü. Bir aşk güzellemesi. 1960-1987 dönemine özgü çalkantılar. Sürprizler, oyunlar, dönüşümlerle dolu, gizemli bir ilişkinin gizli tarihi. Kuşaklar arası çatışmalar. Renkli, ilginç, şaşırtıcı karakterler. Kıvrak, akıcı, neşeli bir dil, yalın bir üslup...

Romantika

Turgut Özakman

Bilgi Yay.

S.: 163

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

VAROLMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ

... Kundera, tepkiye karşı tepkisizliği, kararlılığa karşı kararsızlığın tutarlı ve erdemli yanlarını araştırdığı romanının başkişisi Tomas'la alışılmış, arkasında güçlü düşünce ve yaşam kurallarını taşıyan roman karakterlerini sorgular. Sovyetler'in Çekoslovakya'yı işgal günlerini de arka planda anlatır. Tıpkı kişiler gibi toplumsal önyargılar da eninde sonunda kararsızlığa ve "varolmanın dayanılmaz hafifliği"ne mahkûmdur ne de olsa.

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği

Milan Kundera

Çev.: Fatih Özgüven

Can Yay.

S.: 336

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BAYAN MING'İN HİÇ OLMAYAN ON ÇOCUĞU

Çin'in Yunhai kasabasındaki Grand Hôtel'in ilginç bir çalışanı vardır: Bayan Ming. Yaşlı ve bilge Bayan Ming, tuvalet bekçiliği yaptığı otelde, günün birinde Fransız bir işadamıyla tanışır ve ona on çocuğunun hikâyesini anlatır. Hikâye olağanüstüdür, çünkü Çin'de tek çocuk yasası vardır ve Bayan Ming'in on çocuğu olması imkânsızdır...

Bayan Ming'in Hiç Olmayan On Çocuğu

Eric Emmanuel Schmitt

Çev.: Yaşar İlksavaş

Doğan Kitap

S.: 72

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BİZİM BÜYÜK ÇARESİZLİĞİMİZ

İki yakın arkadaşın aynı kadına aşık olmasından doğuyor kitabın hikayesi. Yani konu oldukça klişe. Ancak yazarın üslubu sizi öylesine hikayenin içine çekiyor ki, klişe görünmez oluyor...

Bizim Büyük Çaresizliğimiz

Barış Bıçakçı

İletişim Yay.

S.: 167

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

ALTINCI KOĞUŞ

Çehov bir taşra kasabasındaki akıl hastanesinde geçen bu novellasında, eğitimli bir hasta olan İvan Dmitriç ile Doktor Andrey Yefimıç arasındaki felsefi çatışmaya odaklanır...

Anton Pavloviç Çehov

Altıncı Koğuş

Çev.: Yulva Muhurcişi

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 72

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

CESUR YENİ DÜNYA

"Cesur Yeni Dünya" bizi "Ford'dan sonra 632 yılına" götürür. Bu dünyanın cesur insanları kapısında "Cemaat, Özdeşlik, İstikrar" yazan Londra Merkez Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi'nde üretilirler....

Cesur Yeni Dünya

Aldous Huxley

Çev.: Ümit Tosun

İthaki Yay.

S.: 349

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

SIRÇA FANUS

Sylvia Plath’ın kendi yaşamından yola çıkarak kaleme aldığı ve ilk kez 1963 yılında, ölümünden bir ay önce, başka bir isim altında yayımlatmayı başarabildiği Sırça Fanus, o günün olduğu kadar bugünün insanının da metropol yaşamındaki yabancılaşmasını anlatan modern bir klasik haline gelmiştir.



Sırça Fanus

Sylvia Plath

Çev.: Handan Saraç

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

YALNIZCA YAVAŞLADIĞINDA GÖREBİLECEĞİN ŞEYLER

Kendini yaşam boyu değişim yolculuğuna adayan Budist öğretmen Haemin Sunim, muhteşem illüstrasyonlarla dolu çoksatan bu farkındalık rehberinde bize iş hayatında yaşadığımız hayal kırıklıklarından aşkta ve ilişkilerdeki tutumumuza kadar her konuda spiritüel tavsiyeler veriyor...

Yalnızca Yavaşladığında Görebileceğin Şeyler

Haemin Sunim

Çev.: Sevinç Seyla Tezcan

Pegasus Yay.

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

ÖLMEK İÇİN ON ÜÇ SEBEP

Hannah Baker ölmeden önce birkaç kaset doldurmuştu. İntiharının nedeni olarak gördüğü kişilerin adları bu kasetlerde gizliydi. ClayJensen, Hannah’nın doldurduğu kasetlerle ilgili hiçbir şeye karışmak istemiyordu. Hannah ölmüştü. Sırları da onunla birlikte gömülmeliydi...

Ölmek İçin On Üç Sebep

Jay Asher

Çev.: Müge Atalay Bayyurt

Artemis Yay.

S.: 312

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]