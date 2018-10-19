İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

Fransız polisinin sınırın İtalya tarafındaki Claviere'de göçmenleri bırakıp gittiğinin görüntüleri ortaya çıktı. Fransız polisinin yaptıklarına tepki gösteren Salvini, Macron'a seslendi.

"MACRON CEVAP VER"

Bu sabah yerel saatle 09.30’da Fransa-İtalya sınırının İtalya tarafındaki Claviere'de kaydedildiği bilgisinin de yer aldığı videoda, Fransız polisinin, düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen ve yanlarında sırt çantaları bulunan Afrikalı üç kişiyi yolda araçlarından indirdiği görülüyor.

Videoda, üniformalı kişi Afrikalılara gitmeleri için yolun karşısını işaret ettikten sonra araca binerek uzaklaşıyor.

Görüntüleri "inanılmaz" diye niteleyen Salvini, olayla ilgili, "Görüntüler bu sabah Claviere’de çekildi. Bu Fransız polisi de mi arabasıyla yanlış yere geldi? Macron, cevap ver!" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMANCA BİR EYLEMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Göçmenlerin sınırın İtalya tarafına tekrar bırakılmasına atıfta bulunan Salvini, İtalya-Fransa ilişkilerinin ciddi şekilde zarar görme riski bulunduğunu ve bunun İtalya tarafından kaynaklanmadığını söyledi.

Fransa'dan tekrar yaşanan bu göçmen bırakma olayını açıklamasını isteyen Salvini, sınırda bırakılan kişilerin kim olduğu, nereden geldikleri ve İtalya'ya konuyla ilgili neden bilgi verilmediği şeklinde sorular sordu.

Salvini, "Hızlı, eksiksiz ve ikna edici bir açıklama olmadan, bir provokasyon ve düşmanca bir eylemle karşı karşıya kalmış olacağız." dedi.