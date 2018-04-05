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Tunceli’de 4 terörist öldürüldü

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında devam eden operasyonda 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İHA | 05.04.2018 - 08:41..
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Tunceli Valiliği tarafından, "Pülümür kırsalında MİT ve jandarmamızın koordinasyonundaki çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir." açıklaması yapıldı.

1 ASKER YARALANDI

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, çatışmada 1 askerin kolundan yaralandığı kaydedildi. Yaralı asker dün gece operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tunceli’de 4 terörist öldürüldü

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