54 kişilik otobüsten 88 kaçak mülteci çıktı

Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, D-100 Karayolunda denetim yaptığı sırasında Ağrı'dan Ankara'ya giden 54 yaşındaki Çetin Karabacak yönetimindeki 34 YN 9501 plakalı otobüsü durdurdu.
77'Sİ AFGAN, 11'İ PAKİSTAN UYRUKLU 88 MÜLTECİ YAKALANDI
Polis, yaptığı incelemede 54 yolcu kapasiteli otobüste 77’si Afgan ve 11’i Pakistan uyruklu 88 mülteci olduğunu tespit etti. Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen mülteciler otobüsle Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Otobüs şoförü gözaltına alınırken 11’i kadın 88 mültecinin emniyetteki işlemlerinin ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği ifade edildi.