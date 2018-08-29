Muratpaşa ilçesi Yat Limanı'nda bulunan restoranda meydana gelen olayda, gezi teknesinde çalışan Erdem Çevik, gittiği restoranda alkol almaya başladı. Bir süre sonra hesabı isteyen Çevik, 250 lira tuttuğunu görünce kavga çıkardı.

95 YIL HAPİS CEZASI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgede uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, hemen olay yerine geldi. Tarafları yatıştıran polisler, Çevik'in üst araması ile genel bilgi taramasını yapmak istedi. Üzerinde kimlik olmadığını belirten Çevik, uzaklaşmak isteyince polis engel oldu.

Yapılan incelemede, Erdem Çevik'in, 54 dosyadan 95 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

54 suçtan aranan kişi hesap kavgasında yakalandı VİDEO



"ALTI ÜSTÜ İSRAİLLİ TURİSTLERİN KARTINI KOPYALADIM"

Çevik hakkında ayrıca 98 bin liralık para cezası olduğu belirlendi. 'Kredi kartı kopyalamak', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bankaların güvenini kötüye kullanmak' suçlarından kaydı bulunan Çevik, gözaltına alındı.

Ekip aracına bindirilirken, basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenen Çevik, "Ben vatan haini değilim. Vatanı satmadım. Altı üstü İsrailli turistlerin kartını kopyaladım. Bunun için de 150 yıl ceza aldım. Yatacak yeriniz yok sizin." dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Erdem Çevik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.









