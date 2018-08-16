54 yıldır arkeolojik kazılar yapıyor

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 75 yaşındaki Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, 54 yıldır tarihi kalıntıların izini sürüyor.

1963 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi'nde göreve başlayan Mehmet Özdoğan, besin üretimine dayalı yerleşik yaşam biçiminin ortaya çıkışı ve Avrupa'ya aktarım modelleri üzerinde çalışmayı tercih etti.

KAZI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İlk kazı deneyimine 1964 yılında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir tarlada başlayan Mehmet Özdoğan, Hakkari, Van, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Bilecik, Diyarbakır, Antalya olmak üzere 18 kazıda görev aldı. 8 kazıya başkanlık yapan Mehemt Özdoğan, 27 yıldır Kırklareli'nde Aşağıpınar ve Kanlıgeçit arkeolojik kazılarını sürdürüyor.

TARİH ÖNCESİ BANA HEYECAN VERİYOR

Mehmet Özdoğan, meslek hayatının kendisine çok şeyler kattığını belirterek, "Tarih öncesi bana heyecan veriyor." dedi. İlk kazıya 1964 yılında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir söğüt tarlasında başladığını anlatan Özdoğan, "O zaman kazıların imkanları çok kıttı ve kazı evleri yoktu. O yıllarda çadırlar vardı, çadırlarda yer kalmayınca dışarıda kalıyordum. 1964 yılından bu yana gitmediğim kazı, arazide olmadığım hiçbir yaz geçmedi. Türkiye'nin 27 ilinde arazi çalışması yaptım. Ama en uzun ve yoğun çalışmamı Güneydoğu Anadolu'da yaptım." diye konuştu.

HEYECAN VERİYOR

Mesleki deneyimini 27 yıl önce Trakya'ya taşıdığını vurgulayan Mehmet Özdoğan, Trakya'daki kazıların kendisine çok heyecan verdiğini dile getirdi.

"KAZARAK GEÇMİŞE MÜDAHALE EDİYORUZ"

Binlerce yıl toprağın altında kalan tarihi gün yüzüne çıkarttıklarını aktaran Mehmet Özdoğan, "Biz kazarak geçmişe müdahale ediyoruz. Binlerce yıldır o toprağın altında duranı dışarı çıkartıyoruz, başka bir yere aktarıyoruz. Bunu en iyi şekilde belgeleyip yayımlamak bilim insanları için boynumuzun borcu." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Mehmet Özdoğan, herkesin yaptığı işi ve mesleğini sevmesi gerektiğine dikkati çekerek, sağlığının el verdiği sürecede kazmaya devam edeceğini vurguladı.