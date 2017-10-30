taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.013
USD
3,7780
EURO
4,3934
ALTIN
154,24
PETR
60,6500

Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Altının gramı 153,7 lira, çeyrek altın 253 lira, Cumhuriyet altını da 1.030 liradan satılıyor.

30.10.2017 - 10:31
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 155,3 liradan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,98 değer kaybıyla 153,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 253, Cumhuriyet altını 1.030 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,37 azalışla 1.269,3 dolardan işlem görüyor.

GEÇEN HAFTA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDEYDİ

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta 156,75 lirayı test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselen altının gram fiyatının yeni haftaya düşüşle başladığını söyledi.

Bu hafta altının gram fiyatını etileyecek en önemli gelişmenin döviz kurları olacağını belirten Memiş, altının gram fiyatının kademi olarak 152-150-149 lira seviyelerine kadar gerileyebileceğini, yükselişlerde ise 155 liranın direnç konumunda olacağını dile getirdi.

Memiş, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya seyahatinden önce yeni ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanını açıklayabileceğini ifade ederek, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varil fiyatı 60 doları aştı
Brent petrolün varili, açıklamalarının etkisiyle 60 doları aşarak 60,37 dolardan satılıyor.
Motorine ve benzine zam
Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubuna 12 kuruş motorine ise 17 kuruş zam yapıldı.
Mehmet Şimşek: 2.5 ton altın yastık altından çıktı
Başbakan Yardımcısı Şimşek, ilk altın toplama dönemi sonunda 370 mln TL değerindeki 2.5 ton altının yastık altından çıktığını söyledi.
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7770 avro 4,3880 liradan haftaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

Dursun Özbek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigara sözü

105
DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

DEAŞ militanlarının hedefi ortaya çıktı

170
Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu

Hazar Ergüçlü'ye PKK sorgusu

101
İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

İbadi sınır kapılarının kontrolü sağlanmalı

21
İpek Açar'ın yeni aşkı

İpek Açar'ın yeni aşkı

43
ABD Suudilere yaranmaya çalışıyor

ABD Suudilere yaranmaya çalışıyor

109
Türkiye'den Yemen'e 175 ton un gitti

Türkiye'den Yemen'e 175 ton un gitti

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM