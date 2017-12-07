Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 276,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,18 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,52 ile tekstil, deri oldu.

AVRUPA BORSALARINDAKİ NEGATİF SEYİR...

Dün Avrupa borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle 105.078,66 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 azalışla 105.303,94 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.200 seviyesinin destek, 107.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.