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TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi: 9 terörist öldürüldü.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 18:10..
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Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi: 9 terörist öldürüldü.

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