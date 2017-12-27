TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçimi için Rusya Seçim Komisyonuna resmi başvurusunu yaptı. Y

1 Samir Nasri Antalya'dan kaçtı Antalyaspor'un büyük umutlarla transfer ettiği Nasri, takımdan ayrılmak istediğini belirtti ve şehri terk etti.

2 Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu Abdullah Gül'ün KHK eleştirisinin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Birkaç gündür konuşuluyor. Bu konuşmaların hepsi boş konuşmalardır. Açıkça söyleyeyim." dedi.

3 Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

4 İTÜ'den Ağaoğlu'na Tesla yanıtı İş adamı Ali Ağaoğlu'nun, 2011 yılında araştırılması ve daha iyisinin yapılması için İTÜ'ye bağışladığı Tesla elektrikli otomobilin çürüdüğü yönündeki iddialarına İTÜ'den yanıt geldi.

5 Başbakan Suudi Arabistan'da Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi.

6 Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'da gerçekleştirdiği girişimler ile Türkiye'ye kazandırılan ve stratejik değeri oldukça yüksek olan Sevakin adası, askeri önemli bir rolü üstlenecek.