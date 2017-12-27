TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon

3Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı
Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.
4İTÜ'den Ağaoğlu'na Tesla yanıtı
İş adamı Ali Ağaoğlu'nun, 2011 yılında araştırılması ve daha iyisinin yapılması için İTÜ'ye bağışladığı Tesla elektrikli otomobilin çürüdüğü yönündeki iddialarına İTÜ'den yanıt geldi.
6Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'da gerçekleştirdiği girişimler ile Türkiye'ye kazandırılan ve stratejik değeri oldukça yüksek olan Sevakin adası, askeri önemli bir rolü üstlenecek.
7Ankara Başsavcılığından ByLock açıklaması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, 11 bin 480 GSM numarasının kullanıcıların iradeleri dışında 'ByLock' IP'lerine yönlendirilmiş olduğunun tespit edildiğini söyledi.