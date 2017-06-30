Borsa rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 250,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

BORSA HAFTAYI REKORLA KAPATTI

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi ise yüzde 0,09 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,92 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

HİSSERLERDEKİ YOĞUNLAŞMA ENDEKSİ YUKARI TAŞIDI

Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 100.778,14 puanı gördü. Banka ve holding hisselerinde kar satışlarının etkili olmasına karşın, endeks üzerinde ağırlığı yüksek Ereğli Demir Çelik, Türaş, Türk Hava Yolları gibi hisselerde yoğunlaşan alımların endeksi yukarı taşıdığı görüldü. Haftalık bazda da yüzde 0,80 yükseliş kaydeden endeks, böylece haftalık kapanış rekorunu kırdı.

ANALİSTLER: ALIMLAR GÜÇLENECEK

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, ABD'de ise tarım dışı istihdam başta olmak üzere önemli verilerin açıklanacağını belirtiyor. BIST 100 endeksinin 100.000 psikolojik seviyesinin üzerinde haftalık kapanış yaptığına dikkati çeken analistler, küresel piyasalarda risk iştahının devam etmesi durumunda Borsa İstanbul'da gelecek hafta alımların güçlenebileceğini tahmin etti.