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NSU davasında karar: Nazi geline ömür boyu hapis

Almanya'da dönerci cinayetleri olarak bilinen NSU davasında karar açıklandı. nazi Gelin olarak tanınan Beate Zschaepe ömür boyu hapis cezası aldı.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 11:06..
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NSU davasında karar: Nazi geline ömür boyu hapis

Dünyanın gündemindeki NSU davasında karar açıklandı. Almanya'daki Türklere yönelik cinayetleri nedeniyle yargılanan NSU örgütünün lideri Beate Zschaepe 10 farklı cinayetten suçlu bulundu.

Zschape'ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

NSU davasında karar: Nazi geline ömür boyu hapis

DAVAYA YOĞUN İLGİ

Duruşmaya çok yüksek izleyici ilgisi olduğu için mahkeme kapısı önünde sabah saat 5'ten itibaren sıraya girilmesine izin verildi. Özellikle Türklerin ilgi gösterdiği dava salonunun önünde uzun kuyruklar oluştu.

NSU davasında karar: Nazi geline ömür boyu hapis


Akredite basın mensupları kimlik ve güvenlik kontrolünden geçtikten sonra salonda yerlerini aldı. Türk kurbanların yakınları da duruşmayı mahkee salonundan takip etti.

NSU davasında karar: Nazi geline ömür boyu hapis


8 TÜRKÜ ÖLDÜRDÜ

2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarihe dönerci cinayetleri oalrak kazınan ırkçı ve nefret saldırılarını gerçekleştirmişti.

NSU davasında karar: Nazi geline ömür boyu hapis

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