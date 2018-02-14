ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı bir bölgede silahlı salrıdı gerçekleştirildi. Üç kişinin yaralandığı silahlı aldırıda polis harekete geçti Olay yerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

GÜVENLİK BİRİMİ YAKINLARINDA ÇATIŞMA

Çatışma Maryland'da bulunan Ulusal Güvenli Ajansı binasının yakınında meydana geldi. Saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın da bilgilendirildiği açıklanırken, Silahlı saldırı sonrası bölgedeki yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Saldırının nedeni ise henüz bilinmezken, ABD polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Polisin gerçekleştirdiği oeprasyon neticesinde çatışmaya girdiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Olay yerinde yakalanan şüpheli kelepçelenerek emniyet merkezine götürüldü.