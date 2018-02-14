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ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletinde Ulusal Güvenlik Ajansı yakınında meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 16:31..
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ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı bir bölgede silahlı salrıdı gerçekleştirildi. Üç kişinin yaralandığı silahlı aldırıda polis harekete geçti Olay yerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ABD'de silahlı saldırı

GÜVENLİK BİRİMİ YAKINLARINDA ÇATIŞMA

Çatışma Maryland'da bulunan Ulusal Güvenli Ajansı binasının yakınında meydana geldi. Saldırıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın da bilgilendirildiği açıklanırken, Silahlı saldırı sonrası bölgedeki yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

ABD'de silahlı saldırı

Saldırının nedeni ise henüz bilinmezken, ABD polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'de silahlı saldırı

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Polisin gerçekleştirdiği oeprasyon neticesinde çatışmaya girdiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Olay yerinde yakalanan şüpheli kelepçelenerek emniyet merkezine götürüldü.

ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

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