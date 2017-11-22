137 yıllık hayaldi: Ovit Tüneli ulaşıma açıldı

Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı Geçidi’nde geçen yılın kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile 'Işık Göründü' töreni yapılan 14.3 kilometre ile Türkiye’nin en uzun, dünyanın 3’üncü uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli’nde tek tüpte ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılında Osmanlı devletinin kalkınma çalışmalarında yer alan tünel projesi 137 yıl sonra gerçekleşmiş oldu.

OSMANLI DÖNEMİ ARŞİVİNDE YER ALIYORDU

Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti’nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. Kazma ve küreklerle yol yapımının başlanan bölgeye Rizeliler gruplar halinde gönderildi.

Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tünel Projesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. 11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile 'Ovit Tüneli'nde Işık Göründü' töreni yapıldı. Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14.3 kilometrelik Ovit Tüneli, Türkiye’nin en uzun, dünyanın 3’üncü uzun çift tüplü tüneli oldu.

12 AY BOYUNCA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Ovit Dağı Geçidi dün gece başlayan kar yağışı ile ulaşıma kapandı. Bölgede yolun ulaşıma kapanması ile birlikte aydınlatma ve mekanik aksamlarının yapımı süren Ovit Tüneli’nde tek tüpte ulaşım kontrollü olarak verilmeye başlandı. T

ünelin giriş kotu 2 bin 54, çıkış kotu ise 2 bin 260 metre oldu. 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısaldı ve 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.

ESKORT ARACI İLE İLK GEÇİŞ YAPILDI

Bu sabah Ovit Dağı geçidinden geçmek için bölgeye gelen sürücüler yolun kardan kapalı olduğunu ve ulaşımın tünelden verilmeye başlandığını öğrendi. Tek tüp önünde bekletilen araçlar eskort aracı eşliğinde tünelden karşıya geçirildi. Tünelden geçen sürücüler yıllardır Ovit Dağı'nda kar nedeniyle zorluk çekildiğini belirterek tünelle ulaşımın kolaylaştığını anlattı. Tünelden geçmeye hazırlanan sürücülerde heyecanlı olduklarını söyledi.













