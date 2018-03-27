Kılıçdaroğlu: Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"ÜNİVERSİTELER BABANIN MALI MI"

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları hatırlatarak, "Sizi üniversitede okutmayacağım diyor. Sen kimsin ya.. Sen kimsin de okutmayacaksın. Üniversiteler babanın malı mı? Bu ülkenin malı. Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu: Üniversiteler dizayn edilmez VİDEO

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Sanatçı olmak kadar zor bir şey yoktur. Herkes sanatçı olamaz. Biraz da Allah vergisidir. Özel eğitim almak, özel çalışmak gerekiyor. Dünyanın bütün demokrasilerinde sanata ve sanatçıya önem verilir. Onlar da yeri zamanı gelince beste yapmışlardır, şiir yazmışlardır.

"AZ KALDI KADINLARIN DEVRİMİNE"

Sanatçı hiç kimsenin kulu ve kölesi değildir. Sanatçı özgürdür, herkes eleştirir yeri geldiğinde. O nedenle bütün sanatçılarımızı CHP olarak yürekten kutluyorum. Oyunlarının yasaklandığın biliyorum. Az kaldı 2019'a, az kaldı kadınların devrimine.

Zonguldak'ın zenginliği aslında Türkiye'nin zenginliğidir. Gazi Mustafa Kemal bunu bildiğ için 1921'de orada çalışan işçiler için 114. sayılı iş kanunu çıkarıyor. İzmit işgal altındayken 115. sayılı iş kanunu çıkarılıyor. Türkiye'nin ilk sosyal güvenlik yasası Zonguldak işçileri için kabul edilmiştir. O yasaları çıkaranları, el kaldıranları rahmetle anıyoruz. Savaş bütün hızıyla devam ediyordu aslında.





"BİLE BİLE ZARAR ETTİRİLİYOR"

Buradan Zonguldaklı kardeşlerime sesleniyorum. Senin kömürünü çıkarmayıp başkasının kömürünü alana oyunu verme. Verdiğin her oy haramdır. Milli servetimizdir taş kömürü. 20 bine yakın kişi Zonguldak'ta taş kömürü çıkarırdı, 7 bine indi. Almıyorlar. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu çalıştırtmıyorlar. Zarar ettiriyorlar. Onu da birilerine peşkeş çekmek için fırsat kolluyorlar. Niye zarar etsin, işçi var, kömür de var. Niye çalıştırmıyorsun? Bile bile zarar ettiriliyor.

"BİZ KUVAYI MİLLİYECİYİZ"

Niye sen kömürü Amerika'dan Kolombiya'dan getiriyorsun? Sen ne yerlisin ne millisin. 2016 yılında Türkiye'de kullanılan taş kömürü miktarı 36 milyon 195 milyon ton kullanılmış. Yerli olanı sadece ve sadece yüzde 3.63. Yüzde 96.37'si yurt dışından ithal ediliyor.

Kömür var milli, insan var milli, çıkarttırmıyorlar. Dışarıya ödenen para 5 milyar dolardan fazla. Vermiyorsun paranı, çalıştırmıyorsun işçiyi. Dışarıdan kömür getiriyorsun.

Kömür, enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler. Dünya kadar işsiz var, sen kimin işsizliğine çare buluyorsun, Amerika'nın, Rusya'nın, Kolombiya'nın, Avustralya'nın. Sonra da diyorsun ki, utanmadan ve sıkılmadan, biz yerli ve milliyiz diyorsun. Ona ataçla yapışanların hiçbirisi ne yerlidir ne millidir. Bunlar Man Adası millileri. Sen kim bize milliyetçilik dersi vermek kim. Biz Kuvayı Milliyeciyiz.





"HIRSIZ DEDİĞİN AÇTIR, BUNLARIN KARNI TOK"

Enerji lobilerine ne kadar para veriyoruz. 2016'da ithal enerji için 27 milyar dolar, 2017 için 37 milyar dolar, 2018 en az 40-50 milyar dolar olacak. Niye enerji sorununu çözmedin. Bu ülkede fakirden vergi topladın, götürdün vergileri ödedin. Bu hırsızlığı da aşan bir şey. Hırsız dediğin açtır, bunların karnı tok. Badem sütü ile besleniyorlar. Uçağa biner, arabaya biner, her şey emrinde, ne hırsızı ya.

Doğalgaz ve petrolü anlarım peki kömür? Dünya kadar kömürümüz var, niye getiriyoruz? Dünyada hiçbir devletin bir başka devlete en az yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur. Rusya'ya bağımlıysanız sizin egemenliğiniz tehlikededir. Tehlikeye bakın. Bunların yatacak yeri yok. Biz milli kurtuluş savaşı sırasında neler yaptık. Taşkömürü çıkardık ama çelik fabrikalarını kurduk, uçak fabrikası kurduk. Bize niye uçak niye gemi yapıyorsunuz bedava vereceğiz dediler. Kıbrıs çıkarması ile uyandık, dediler ki bizim uçaklarımızı gemilerimizi kullanamazsınız.

"ŞEHİTLER ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMAZ"

Şehitler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehitler, şehit yakınları, gaziler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehit şehittir. Şehidin sağcısı solcusu mu olur? Şehitler üzerinden siyaset yapılmaz.

Maden şehitleri için de aynı ayrımcılığı yaptılar. 2003-2014 arasında hayatını kaybeden madenciler için özel kanun getirdiler. Peki, 2003'ten önce hayatını kaybedenler, onlar sayılmayacaklar. Neden yapıyorlar? Emin olun, ben anlamakta zorlanıyorum. İnsan bizim insanımız, ölen de bizim insanımız niye ayrım yapıyorsunuz? Her seçim öncesi Zonguldak'a gidiyorlar, oyları alıyorlar sonra uyutuyorlar. Zonguldak'a da Soma'ya da sesleniyorum, bu oyuna gelmeyin. Bunlara oy verdiğiniz andan itibaren sizi kullanırlar.

"HÜKÜMETİN HATALARINI ORDU DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR"

Başbakan aradı hava desteğini aldık Afrin'e giriyoruz dedi. Kullandığım cümle Allah askerlerimize yardımcı olsun. Hiçbir zaman Afrin'e karşı gelmedik. Bu ülkenin ordusu bizim ordumuzdur. Ordumuz kahraman bir ordudur. Siyasilerin Suriye'de ve Ortadoğu'da yaptıkları bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor. AK Parti hükümetlerinin Ortadoğu'da yaptığı bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor. Nasıl? Mehmetçik hayatını vererek. Ortadoğu bataklığında sizin ne işiniz var. Suudi Arabistan'dan, Katar'dan silah geldi, burada havalimanlarında yüklendi, Suriye'ye gönderildi. Bir kısmını Amerika bir kısmını Rusya veriyor ölen oradaki Müslümanlar. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat Afrin kahramanlığına soyunuyor. Ordunun kahramanlığını üstüne alamazsın.





"KAHRAMAN FALAN DEĞİLSİN"

Sen bu ülkenin kozmik odasını terör örgütüne açmadın mı? Kahraman falan değilsin, bırak. Kalkmış bir laf ediyor. Artık metal yorgunluğu yok Afrin'le beraber diriliş hareketi yeniden başladı. Yani Afrin'e askerleri gönderdik, onlar şehit oldular malı biz götürüyoruz. Bu kadar ahlaksızlık hiç görmedim. Ergenekon, Balyoz olaylarında orduyu perişan ettiler. Kalkmış ordunun üzerinden zafer naraları atıyor. Gayri milli, tefecilere çalışan bir adam yerli ve milli olamaz.

"SEN KİMSİN DE OKUTMAYACAKSIN"

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Afrin için lokum dağıtıyor, başımızın üzerinde yeri var. Üniversiteler bilgi yuvalarıdır ama üniversitelerde şiddet olmaz. Üniversiteyi şiddete teslim ederseniz üniversite bilgi üretmez.

Lokum dağıtanlara müdahaleyi asla ve asla doğru bulmuyoruz. Burada yapılacak iş üniversite yönetimidir. Olaya müdahale eder. Koltukta oturan zat doğrudan müdahale ediyor. Sizi üniversitede okutmayacağım diyor. Sen kimsin ya. Kimsin de okutmayacaksın. Üniversiteler senin babanın malı mı?

Anayasa madde 42., "Kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz". Beyefendi benim aynayasa diyor. Kulağından tutacak mı? Bu ülkenin kadınları 2019'da seni kulağından tutup aşağı indirecekler. Devletin tepesinden üniversiteler dizayn edilmez. Pinochet, Hitler, Mussolini yapıyordu. Özendiysen o ayrı bir şey çık açık açık söyle.



