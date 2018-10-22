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55 lira için öldüresiye dövdüler

Mersin'de bir kişiyi öldüresiye dövüp 55 lirasını gasbeden 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

DHA | 22.10.2018 - 13:14..
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Olay, 14 Ekim'de merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Parkı yakınlarında saat 01.45'te meydana geldi. Bisikleti ile evine giden C.G., iddiaya göre kendisini durduran 4 kişi tarafından sürüklenerek parka götürüldü. Dakikalarca darbettikleri C.G.'nin 55 TL'sini alarak kaçan zanlıların kimlikleri güvenlik kameralarının incelenmesi ile belirlendi.

3'Ü TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda gözaltına alınan şüpheliler Ş.Ö., C.T., S.A. ve H.E.K. sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme şüphelilerden Ş.Ö., S.A. ve H.E.K.'yi tutuklarken, C.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

55 lira için öldüresiye dövdüler

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