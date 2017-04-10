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550 eski vekilden 'hayır' çağrısı

TBMM'de milletvekilliği, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve Meclis Başkanlığı yapmış 550 eski parlamenter 'hayır' çağrısı yaptı.

10.04.2017 - 12:27
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550 eski vekilden 'hayır' çağrısı

550 eski vekilden 'hayır' çağrısı

TBMM'de geçmiş dönemlerde görev yapmış 16 siyasi partiden, 1 Cumhurbaşkanı Vekili, 4 TBMM Başkanı, 8 Başbakan Yardımcısı, 14 Parti Genel Başkanı, 108 Bakan ve 415 Milletvekilinin oluşturduğu '550 Milletvekili Girişimi' 16 Nisan referandumu için ‘hayır' çağrısı yapmak üzere Ankara'da bir araya geldi.

"YÜREKTEN 'HAYIR' DİYORUZ"

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Vekili Hüseyin Cindoruk tarafından yapılan ortak açıklamada, "Cumhuriyetin kurucu idaresine, gelmiş geçmiş anayasalara ve bilime aykırı olan, bu çok tehlikeli olduğunu düşündüğümüz öneriyi içimize sindiremedik. Yürekten ‘hayır' diyoruz. Cumhuriyetin hayırlı yurttaşlarına da inançla bu doğrultuda oy kullanmalarını öneriyoruz." dedi.

DESTEK VERENLER

Oluşumda TBMM 20. Başkanı Hikmet Çetin, eski TBMM Başkanvekili Gürdal Mumcu, CHP'li eski bakanlar Adnan Keskin, Cevdet Selvi, Edip Gaydalı, Fırat Çay, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, DSP'li eski Bakanlar Hikmet Sami Türk, Ahmet Ziya Aktaş, DSP eski Genel Başkanı Masum Türker, ANAP'lı eski bakanlar Akın Gönen, Ali Bozer, Kurtceve Alptemuçin, İsmet Kaya Erdem, MHP'li eski bakanlar Enis Öksüz, İbrahim Yaşar Dedelek, DYP'li eski bakanlar Esat Kıratlıoğlu, Ayfer Yılmaz, Hamdi Üçpınar, SHP'li eski bakan Güler İleri ve AK Partili eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır gibi isimler yer alıyor.

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