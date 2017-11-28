MGK toplantısı sona erdi

Amerika'da yayın yapan The New York Times gazetesi Zarrab davasıyla ilgili alışılmışın aksine Türkçe tweet attı.

The New York Times'tan Zarrab'la ilgili Türkçe tweet

Rus kozmonot Anton Shkaplerov, uzay istasyonunda bulunan bakterinin incelendiğini ve tehlikeli olmadığını söyledi.

Üsküdar'da yakıt aldıktan sonra park eden bir otomobilin lastiği patlatıldı ardından 2 kilo altın çalındı.

Diyarbakır'da iki aracın birbirine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

İflasın eşiğinde olan Yunanistan, termik santrallerini de satışa çıkarıyor.

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Ruanda katliamı nedir

Fransız hükümetinin bizzat kendi eliyle Afrika'da gerçekleştrdiği ve 800 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan katliama verilen isimdir.