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MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısı bitti.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 19:25..
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MGK toplantısı sona erdi

MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama bekleniyor.

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