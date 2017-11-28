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MGK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısı bitti.
Haber Merkezi | 28.11.2017 - 19:25..
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MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama bekleniyor.
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