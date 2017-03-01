taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.320
USD
3,6579
EURO
3,8670
ALTIN
146,48
PETR
56,4900

MHP 9 ilde miting yapacak

MHP'nin halk oylamasına kadar sahada yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

01.03.2017 - 19:45
  1. Haberler
  2. Politika

MHP 9 ilde miting yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AA muhabirine, MHP'nin halk oylamasına kadar sahada yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bilgilendirme amacıyla genel merkez yöneticileri, başkanlık divanı üyesi ve milletvekillerinin katılımıyla yapılan ve 26 Kasım 2016'da Bursa'da başlayan kapalı salon toplantılarını hatırlatan Yalçın, bu toplantıların şu ana kadar Bursa, İstanbul, Trabzon, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Zonguldak, Muğla, Denizli, Samsun, Hatay, Erzurum, Aydın, Konya, Eskişehir ve Antalya'da düzenlendiğini söyledi.

İLK ETAPTA 9 İLDE MİTİNG

Yalçın, AK Parti ile bir miting yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, şu yanıtı verdi: "Açık hava mitingleri yapacağız. Mitinglerimiz büyük illerden başlayarak olur. Mitinglerimiz için Elazığ, Bursa, Kayseri, Eskişehir, Sakarya, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, İstanbul ilk etapta planlanan şehirler. Sahada propaganda faaliyetleri devam ederken yenileri eklenir. Ama ilk etapta bu 9 il. Şu ana kadar AK Parti'den bir teklif gelmedi, bizden de böyle bir teklif gitmedi. Biz MHP olarak kendi kampanyamızı kendimizin yürütmesi konusunda kararlıyız."

"KISTASLA KENDİMİZİ SINIRLAMAYA GEREK YOK"

Yalçın, "AK Parti ile birlikte miting yapma konusunda bir kıstasınız var mı?" sorusuna, "Öyle bir kıstasla kendimizi sınırlamaya gerek yok." karşılığını verdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila oldu

Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila oldu

73
Selvi Bahçeli'ye cevap verdi: Şerefime laf söyletmem

Selvi Bahçeli'ye cevap verdi: Şerefime laf söyletmem

184
Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu

Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu

47
Muğla'da mahkeme başkanından darbeciye tokat gibi cevap

Muğla'da mahkeme başkanından darbeciye tokat gibi cevap

72
Bursa'da tecavüz davasını selfie çözdü

Bursa'da tecavüz davasını selfie çözdü

40
Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

31
POAŞ davasında Aydın Doğan'a zorla getirilme kararı

POAŞ davasında Aydın Doğan'a zorla getirilme kararı

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM