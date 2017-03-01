MHP 9 ilde miting yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AA muhabirine, MHP'nin halk oylamasına kadar sahada yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bilgilendirme amacıyla genel merkez yöneticileri, başkanlık divanı üyesi ve milletvekillerinin katılımıyla yapılan ve 26 Kasım 2016'da Bursa'da başlayan kapalı salon toplantılarını hatırlatan Yalçın, bu toplantıların şu ana kadar Bursa, İstanbul, Trabzon, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Zonguldak, Muğla, Denizli, Samsun, Hatay, Erzurum, Aydın, Konya, Eskişehir ve Antalya'da düzenlendiğini söyledi.

İLK ETAPTA 9 İLDE MİTİNG

Yalçın, AK Parti ile bir miting yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya, şu yanıtı verdi: "Açık hava mitingleri yapacağız. Mitinglerimiz büyük illerden başlayarak olur. Mitinglerimiz için Elazığ, Bursa, Kayseri, Eskişehir, Sakarya, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, İstanbul ilk etapta planlanan şehirler. Sahada propaganda faaliyetleri devam ederken yenileri eklenir. Ama ilk etapta bu 9 il. Şu ana kadar AK Parti'den bir teklif gelmedi, bizden de böyle bir teklif gitmedi. Biz MHP olarak kendi kampanyamızı kendimizin yürütmesi konusunda kararlıyız."

"KISTASLA KENDİMİZİ SINIRLAMAYA GEREK YOK"

Yalçın, "AK Parti ile birlikte miting yapma konusunda bir kıstasınız var mı?" sorusuna, "Öyle bir kıstasla kendimizi sınırlamaya gerek yok." karşılığını verdi.