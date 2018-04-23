taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0866
EURO
5,0091
ALTIN
174,83
PETR
73,6500

Yeni otopark yönetmeliği 1 Haziran'da yürürlüğe girecek

Her daireye otopark getirilmesi zorunluluğu kararı 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

AA | 23.04.2018 - 11:44..
  1. Haberler
  2. Emlak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

1 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla yürülüğe girecek yeni otopark yönetmeliği ile ilgili ufak tefek sorunlar olduğunu anımsatan Özhaseki, "Makul olan sorunların hepsini tespit ettik, yeni çözümler bulduk onlara. Oraya ufak ilaveler olacak ama otopark yönetmeliğindeki ana düşüncemizde hiçbir değişiklik yok." dedi.

Yeni otopark yönetmeliği 1 Haziran'da yürürlüğe girecek

DÜZENLEMELER DEVAM EDİYOR

Yönetmelikte her daireye bir otopark gösterilmesi zorunluluğunun yanı sıra çarşı içerisindeki evini veya iş yerini yıkıp parselini otopark olarak kullanmak isteyenlere yönelik kolaylıkları içeren düzenlemeler de yaptıklarını hatırlatan Özhaseki, "Vatandaş dükkanını, evini yıkıp isterse otopark yapıp, para kazanmak gibi bir düşüncesi varsa belediyeye gitmeden, izin alamadan, plan tadilatı yapmadan orayı olduğu gibi otoparka çevirebilecek. Eskiden belediyeye gidiyordu, 'Otopark yapmak istiyorum' diyordu. Plan tadilatlarına giriyordu, bir sene sürüyordu. Belediye biraz zorlaştırıyordu ticari bir şey döndüğü için. Şimdi öyle değil. Adam oradaki ev, konut, dükkan parselini otopark yapıp para kazanmak istiyorsa serbest. Hemen yıksın başlasın. Ona benzer de kolaylıklar geldi." diye konuştu.

Yönetmeliğe itirazların çarşı içi parsel sahiplerinden geldiğini aktaran Özhaseki, burada da "komşu persellerle çözmeleri", "belediye ile protokol yapıp, anlaşıp, tapuya şerh vererek otopark sorununu çözdüğünü ilan etmeleri" gibi çözüm yolları getirdiklerini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
2018'in modası yeşil oturma odası fikirleri
Rahat ve sakinleştirici bir his için, bu doğal ve göz alıcı tonları oturma odanızla birleştirmeye ne dersiniz?
Denizli’de mart ayı konut satışları azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Denizli’de 2018 Mart ayı konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azaldı.
Erzurum’da 3 ayda bin 739 konut satıldı
TÜİK Mart ayı Erzurum Konut Satış istatistiklerini açıkladı. İlde mart ayında 568, 2018’in ocak-mart ayları döneminde ise bin 739 konut el değiştirdi.
Yeni otopark yönetmeliği 1 Haziran'da yürürlüğe girecek
Her daireye otopark getirilmesi zorunluluğu kararı 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

CHP-İYİ Parti yakınlaşmasının nedeni oy kaybetme korkusu

276
Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

58
Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

215
İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

İsrail gazetesinde yayınlanan 24 Haziran analizi

93
İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

İYİ Parti hazine yardımına da hak kazandı

230
23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

23 Nisan töreninde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki

92
CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

CHP'den gönderilen vekilleri Kılıçdaroğlu seçti

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM