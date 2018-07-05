Forklift nedir

Gündelik iş hayatında insanların taşıyamayacağı ağır yüklerin hem taşınmasına hem de istiflenmesine yardımcı olan aletlere forklift denir. İkili veya üçlü çatal şeklindeki taşıma ayağından oluşan forklit, genelde marketlerde ve yapı mağazalarında raf düzenlenmesi için kullanılmaktadır.

FORKLİFTİN KULLANIM ALANLARI

Genel amacı yük taşımak olan bu makinelerin taşıma kapasitesi bir 0.5 ile 40 ton arası değişmektedir. Uzun mesafeli taşımalardan çok kısa mesafeli yer değişimleri, taşımalar ve istiflemeler için kullanılan günümüzdeki forkliftler, 1800'lü yıllarda kullanılmaya başlanmıştır.

I. Dünya Savaşı'nda silahlara mermi yüklemek, silah taşımak ve mühimmat dağıtımı yapmak için kullanılan bu aletler, 1950 yılında manevra kabiliyeti de kazanarak oldukça kullanışlı bir makine halini almıştır.Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sürekli kendini yenileyen forkliftlere 2000’li yıllarda yakıt hücresi eklenmiştir. Böylece; yakıt sorunu olmayan, son derece pratik hareket edebilen, güçlü ve dayanıklı bir yük taşıma taşıma makineleri ortaya çıkmıştır.