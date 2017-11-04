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Gazeteci Serkan Üstüner, 36. İstanbul Kitap Fuarı'nda

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda, ilk kitabı 'Hükmen Mağluplar'ı imzalayan Gazeteci Serkan Üstüner duygularını paylaştı.

04.11.2017 - 17:02
  1. Haberler
  2. Kitap
Gazeteci Serkan Üstüner, 36. İstanbul Kitap Fuarı'nda

Geçtiğimiz günlerde ilk kitabını yayımlayan Gazeteci-yazar Serkan Üstüner, binlerce kitapseverin ziyaret ettiği TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla Hayykitap standında bir araya geldi.

Gazeteci Serkan Üstüner, 36. İstanbul Kitap Fuarı'nda

"BİR ERKEĞİN İLK DEFA BABA OLMASI GİBİ BİR DUYGU"

Ensonhaber'den Kitap Editörü Ergül Tosun ile kitabı hakkında konuşan Üstüner, "Bu mahallenin bir çocuğu olarak,  çocuklara bir vefa borcu ödemesi açısından bu kitabı kaleme aldım. Hüzünlü hikâyeleri birisinin yazması gerekiyordu. Karmaşık duygular hissediyorum. Bir erkeğin ilk defa baba olması gibi bir duygu benimki. Kitap maatbadan çıkıp önüme geldiğinde tarifsiz duygular yaşadım.

"ANNESİNİN ÖRDÜĞÜ KAZAKLA SOKAĞA ÇIKANLARIN HÜZÜNLÜ HİKAYESİDİR"

Kitabıma olan ilgi beni mutlu ediyor. Olumlu eleştiriler alıyorum. Her kitapseverin, edebiyatseverin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum. Hükmen Mağluplar, annesinin ördüğü kazakla sokağa çıkanların hüzünlü hikayesidir." şeklinde konuştu.

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