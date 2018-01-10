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Bingöl'de terör operasyonu

PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda, 800 kilogram amonyum nitrat ile 302 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal malzeme ele geçirildi.

AA | 10.01.2018 - 21:15..
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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yönelik taarruz parolasıyla darbe üstüne darbe vuruyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 800 kilogram amonyum nitrat ile 302 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal malzeme ele geçirildi.

Bingöl'de terör operasyonu

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini engellemek amacıyla güvenlik güçlerince ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 800 kilogram amonyum nitrat, 302 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal madde, tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 16 elektrikli fünye, 30 metre kablo, 50 M-16 piyade tüfeği mermisi ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl'de terör operasyonu

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