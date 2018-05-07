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Doğa tutkunları Van'da

Türkiye’nin kuş cennetlerinden olan Erçek Gölü ile milyonlarca martıya ev sahipliği yapan Adır Adası ve tarihi Akdamar Adası doğa tutkunlarını adeta mest ediyor.

İHA | 07.05.2018 - 10:50..
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İstanbul’dan Van’a gelen bir grup doğa tutkunu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü öncülüğünde kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

GÖZLEM YAPTILAR

Program kapsamında ilk olarak Erçek Gölü’nde kuş gözlemi yapan grup, ardından Adır Adası’na geçti. Bir balıkçı teknesiyle adaya geçen grup, burada martıların üreme dönemi nedeniyle kuluçka gözlemi yaptı.

KENTİN YABAN HAYATI TANITILDI

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, kentteki yaban hayatını gelen misafirlere tanıtmak adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Doğa tutkunları Van'da

''ÇOK EĞLENCELİ VE FAYDALI BİR GEZİ''

Gelen ziyaretçilerin doğaya bakış açısıyla memnun kaldıklarını ifade eden Doç. Dr. Lokman Aslan, “Bir tur şirketi tarafından Van’ın yaban hayatını tanıtmamız için teklif geldi. Gelen misafirlerimizin doğaya bakış açısı bizi memnun etti. Van Gölü’nün en büyük adalarından biri olan Adır Adası’na geldik. Adır Adası martıların üreme yeri olduğu için gelen misafirlerimize gezdirdik. Misafirlerimiz kara yoluyla gelip, tekneyle adaya geçtiler ve martıları gördüler. Dolayısıyla çok eğlenceli ve faydalı bir gezi oldu” dedi.

Doğa tutkunları Van'da

''SULAK ALANLAR TABİATIN RAHİMLERİ VE ÜRETİM YERLERİDİR''

Misafirlerini Erçek Gölü’nün sulak alanlarına götürdüklerini dile getiren Aslan, “Sulak alanlara dikkat çekmek istiyoruz. Sulak alanlar, tabiatın rahimleri ve üretim yerlerdir. Rahimde bir hastalık olduğu zaman üretim yok olacaktır. Bu anlamda felakete doğru gittiğimizi görüyoruz. Bunun için Erçek Gölü, uluslararası sulak alan ilan edilmiş bir göldür. Bu noktada bizler de Erçek Gölü’ndeki kuş popülasyonunu misafirlerimize gösterdik” diye konuştu.


Doğa tutkunları Van'da

Doğa tutkunları Van'da

Doğa tutkunları Van'da

Doğa tutkunları Van'da

Doğa tutkunları Van'da

Doğa tutkunları Van'da

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