Gümüşhane’nin merkeze bağlı Yağmurdere Vadisinde yer alan ve bölgedeki 105 yaylanın merkezi durumundaki Taşköprü Yaylası'na adını veren 557 yıllık Taşköprü ilgi bekliyor.

ÖNLEM ALINDI

Gümüşhane merkeze bağlı Arslanca köyü sınırlarında yer alan Balahor deresi üzerindeki tarihi köprünün selde yıkılmasının ardından Gümüşhane Valiliği Taşköprü Yaylası'ndaki tarihi köprünün aynı akıbete uğramaması için çalışma başlatırken, yöre halkı da bir an önce tarihi köprü için harekete geçilmesini istiyor.

TAHRİBATA UĞRADI

Deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte bulunan ve 1461 yılında Trabzon’un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı söylenen köprünün son yıllarda kemerindeki ve üzerindeki bazı taşların döküldüğü gözlendi.



