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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 17:52..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak tarihinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrin ve Suriye'yle ilgili telefon diplomasisini sürdürüyor.

İki lider arasında bugün gerçekleşen görüşmede, Suriye meselesindeki son gelişmelere dair fikir teatisinde bulunuldu.

BÖLGESEL SORUNLARI KONUŞTULAR

Türkiye, Rusya ve İran’ın ilkini Soçi’de gerçekleştirdikleri liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul’da yapılması hususu Ruhani’yle yapılan görüşmede de teyit edildi. İki lider, bölgesel sorunlar çerçevesinde Türkiye ile İran arasında terörle mücadele ve güvenlik konularında işbirliğinin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

SOÇİ ZİRVESİ

Görüşmede, Rusya’nın başlattığı Soçi Kongresi’nde Türkiye ve İran’ın desteğiyle mesafe katedilmiş olmasının müspet bir gelişme olduğu vurgulandı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sabah Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde de gündeme gelen liderler düzeyinde İstanbul’da yapılacak üçlü zirvenin tarihinin, önümüzdeki haftalarda belirleneceği kaydedildi.

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