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Doğru olanı nasıl seçerim: Dürtme

Hayatta doğru kararlar alabilmek için bu kitabı okumalısınız!

Özel İçerik | 14.08.2018 - 10:04..
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Dürtme

Thaler ve Sunstein, insanların nasıl düşündüklerini bilerek, kendileri, aileleri ve toplumları için en iyisini seçmelerini kolaylaştıracak ortamları nasıl tasarlayacağımıza dair bir rehber hazırlamışlar ve bizi farklı bir dünyaya davet ediyorlar…

Dürtme - Cass R. Sunstein, Richard H. Thaler

(Cass R. Sunstein, Richard H. Thaler)

DÜRTME

Her zaman “daha”sı mümkün; daha sağlıklı, daha özgür, daha mutlu, daha zengin… İşte bu kararlara doğru bizi dürtecek yeni bir bilim dalı var: Seçim mimarisi. Bu konuyu hayatımıza nasıl uyarlayacağımız tartışması da işte bu kitabın konusu.

Her gün birçok alanda aldığımız kararlarda, çoğu zaman yanlış seçimler yapıyoruz. Bunun sebebi ise, hiç kuşkusuz insani önyargılarımıza koşulsuz teslimiyetimiz. İşte tam bu noktada, bu kez “daha”lar tersine dönüyor; daha az sağlıklı, daha az özgür, daha az mutlu, hatta belki mutsuz, daha yoksul…

Demek ki, bizim nasıl “daha” doğru kararlar vereceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Hem topluma yönelik, hem de bireysel konularda nasıl karar vereceğimizi, “seçim mimarisi”nin seçim özgürlüğümüzü kısıtlamadan nasıl oluşturulacağını öğrenmeye hazır mısınız?

Dürtme - Cass R. Sunstein, Richard H. Thaler

Dürtme

Cass R. Sunstein, Richard H. Thaler

Çev.: Enver Günsel

Pegasus Yay.

S.: 336

Kitabı satın almak için tıklayınız: İdefix

Damla Karakuş

[email protected]

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