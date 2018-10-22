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Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi kuruluyor

Geleneksel Türk Sanatlarını Gelecek Nesillere Aktarma ve Yaşatma İş Birliği Protokolü kapsamında ilk kez bu alanda eğitim verecek Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi İstanbul'da hayat geçiyor.

AA | 22.10.2018 - 12:22..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınanı bilgiye göre, son yıllarda hat, ebru, minyatür, çini, tezhip, kalem işi, cilt, ahşap oymacılık, kat'ı, dokumacılık gibi alanlarda yapılan çalışmalar göz önüne alındığında ortaöğretim seviyesinde böyle bir eğitimin verilmemesi bu sanatların gelecek nesillere aktarılmasında büyük bir eksiklik olarak değerlendiriliyordu.

Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi kuruluyor

EĞİTİM MERKEZLERİ DE KURULACAK

Bu alanda ilk olacak Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi, İstanbul'da açılacak. Lisenin öğretim programı ve ders içerikleri düzenlenen ilk toplantıda ele alındı. Kurulacak atölyelerin de değerlendirildiği toplantıda meslek lisesi ile birlikte mesleki eğitim merkezinin de kurulması kararlaştırıldı.

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