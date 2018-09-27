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Halep’in batısındaki Türk üssü ilk kez görüntülendi

Halep’in batısında bulunan Türk gözlem noktası ve Soçi’de yapılan mutabakat sonucu oluşturulacak olan güvenli bölgenin başlangıç noktası ilk kez görüntülendi.

İHA | 27.09.2018 - 13:06..
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Geçtiğimiz hafta Soçi’de Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan Soçi mutabakatında çatışmazlık bölgesi oluşturulmasına karar verilmişti. Oluşturulması planlanan çatışmazlık alanının başlangıç noktası ilk kez görüntülendi.

Halep’in batısındaki Türk üssü ilk kez görüntülendi

Halep’in batısındaki Türk üssü ilk kez görüntülendi ViDEO

KRİTİK BÖLGEDE TÜRK ÜSSÜ

Halep’in batısından başlayacak olan çatışmazlık bölgesinde şu anda rejim güçleri ve muhalif güçler arasında sadece 1,5 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Türkiye’nin Astana sürecinde alınan karar doğrultusunda kurduğu 12 gözlem noktasından biri de bu noktada bulunuyor.

Gözlem noktasında dalgalanan Türk bayrağı da görüntülendi. İlk kez görüntülenen ve etrafı beton bariyerlerle çevrili olan üstte birçok zırhlı araç ve çok sayıda asker görev yapıyor. Muhalif güçler ve rejim arasındaki bir noktada bulunan üs, bölgede büyük önem arz ediyor.


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