Ankara'da KADEM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

KADEM Ankara İl Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk, suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin şiddeti meşru saydığını söyleyen Selçuk, "Ülke siyasetinde rol oynayan bir kişinin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi teşvik etmesi beklenirken ucuz politik gayeler güderek şiddeti meşrulaştıran sözler sarf etmesi asla kabul edilemez." dedi.

"TOPLUMSAL ŞİDDETİ VE KUTUPLAŞMAYI KÖRÜKLEMEKTEDİR"

Kılıçdaroğlu'nun yıllardır nefret ve ayrımcılık söylemine varan şiddet yüklü bir dil kullandığını ileri süren Selçuk, şunları kaydetti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü arifesinde Kılıçdaroğlu'nun şiddeti meşru sayan ifadelerini hepimiz dehşet ve esef içinde izledik. Evrensel değerleri, kadının insan haklarını hiçe sayarak, sadece siyasi üstünlük ve hamle kazanmak adına şiddeti meşru gören bu izansızlık hali, toplumsal şiddeti ve kutuplaşmayı körüklemektedir. Bu söylemler bizi bir arada tutan toplumsal zeminin kaybolmasına da neden olmaktadır."

"ERKEK HINCINI KARISINDAN ALIR"

Selçuk, sözlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını kaydederek Kılıçdaroğlu'nu kamuoyundan özür dilemeye davet etti.

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesinin 23 Kasım'daki etkinliğinde "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa, bu erkek de gelir hıncını karısından alır." ifadesini kullanmıştı.