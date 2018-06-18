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Mart ayında işsizlik yüzde 10,1'e geriledi

İşsizlik oranı martta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan düşüşle yüzde 10,1 oldu.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 10:01..
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  2. Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İŞSİZ SAYISI 432 BİN KİŞİ AZALDI

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, martta geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,6 puan düşerek yüzde 10,1 oldu. İşsizlik oranı martta bir önceki aya göre ise 0,5 puan azaldı.

Mart ayında tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalışla yüzde 11,9 olarak tahmin edildi.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI DA DÜŞTÜ

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,7 puanlık azalışla yüzde 17,7'ye geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 1,7 puan azalarak yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

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