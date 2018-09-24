56 yaşında üniversiteli oldu

Şerif Aslan, Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve üniversiteler tarafından düzenlenen farklı özel yetenek sınavlarında başarı göstererek, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nün öğrencisi oldu.

Fakülteye kaydını gerçekleştiren, ve öğrenim göreceği Karaağaç Yerleşkesi'ndeki fakülteyi gezen Şerif Aslan, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği yetenek sınavlarına geçtiğimiz yıl da girdiğini ifade ettİ.





"SANATA BÜYÜK MERAKIM VAR"

Şerif Aslan, "Sanata ve resme geçmiş yıllardan beri süre gelen yoğun bir ilgim ve merakım var. Kendi kişisel çalışma ve sergilerimi yıllardır devam ettiriyorum. Birbirinden farklı türlerde düzenlenen pek çok resim yarışmasında elde ettiğim dereceler var. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne girmek ve kişisel çalışmalarıma akademik bir boyut kazandırmak gibi bir hayalim vardı. Hayallerimin ve ideallerimin peşinden gitmekten vazgeçmedim. Sonunda azmederek geçen yıl başarılı olamadığım yetenek sınavında bu yıl başarı yakalayarak kaydımı gerçekleştirdim." dedi.

"BAŞARILI OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Şerif Aslan, "Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü'nü kazandıktan sonra görüştüğüm, kendini sanata adamış birçok yakınım, Trakya Üniversitesi'nin sahip olduğu eğitim altyapısı ve imkânlarıyla daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Araştırmalarımın ardından Yeditepe Üniversitesi'nden kaydımı sildirerek, öğrenim hakkı elde ettiğim bir diğer üniversite olan Trakya Üniversitesi'ni tercih ettim. Ayrıca, resim yapan neden heykel yapamasın diye düşündükten sonra heykel bölümünü tercih etmeye karar verdim. Burada olmaktan son derece mutlu ve keyifliyim. Hayallerimi büyütmeye ve ideallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim. Trakya Üniversitesi'nde çok çalışarak başarılı olacağıma inanıyorum." diye konuştu.



