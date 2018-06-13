Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

CHP İstanbul İl Başkanı olduğu günden bu yana eski tweet'leri konuşulan Canan Kaftancıoğlu, özellikle muhafazakar camiaya olan nefretiyle tanınıyor.
Siyasi kariyerinin baharında olan Kaftancıoğlu, partisinin son anda Saadet Partisi'yle ittifak kurmasıyla adeta kâbusu yaşıyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Sivas Katliamı'nın katillerinden olduğunu savunan Canan Kaftancoğlu, Saadet Partisi'yle ittifak kurduğu için eksen kayması yaşayan partisiyle uyumlu hareket etmek zorunda.
DUALARA EL AÇMAK ZORUNDA KALDI
Kaftancıoğlu, bu yüzden katıldığı parti iftarlarında dualara el açmak zorunda kalıyor.