Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kendi Drone'umu Yapıyorum' etkinliğinde, çeşitli üniversitelerden öğrenciler bir araya geldi.

Daha önce bu tarz şeylerin IŞİD kafası olduğunu düşünen CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Saadet'le ittifaktan sonra iftar sofrasına oturur ve edilen duaya amin der hale geldi.

Yüzme havuzları, sıcak ve nemin etkisiyle bazı enfeksiyonların yayılımını kolaylaştırır.

1 CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi 'Ne Oluyor?' programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

2 Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.

3 Bloomberg'in 24 Haziran anketi Seçimlere 10 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 seviyesini ilk turda aşıyor.

4 Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı Mardin'de seçim çalışması yürüten AK Partililere HDP'li bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırı yapıldı.

5 Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü Dünya Kupası için Rusya'da bulunan TRT ekibinin başına ilginç bir olay geldi. Canlı yayında turnuvayı değerlendiren yorumcu Tarık Üstün, bir Rus taraftar tarafından öpüldü.

6 Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı CHP Genel Başkanı, partisinin Cumhurbaşkanı adayının yaptığı iddialı açıklamaları boşa çıkardı: Muharrem İnce'nin oyu yüzde 30 seviyesinde.