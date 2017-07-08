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Ruslar artık Türkiye'ye paket turla geliyor

Rusya'dan paket turla gelen turist sayısı geçen yıla göre 384 kat artarak, 1 milyon 325 bin oldu.

08.07.2017 - 17:33
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Ruslar artık Türkiye'ye paket turla geliyor

Ruslar artık Türkiye'ye paket turla geliyor

Yılda 12-13 milyon turist sayılarını yakalayarak dünyanın en çok turist ağırlayan kentlerinden biri olan Antalya'da, 2016'da çıkan uçak krizi sonrasında Rusya'nın uyguladığı yasaklar nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşanmıştı. 2016'nın Eylül ayında yasakların kaldırılmasıyla kısa sürede toparlanan sektör, bu yılın ilk 6 ayında 2015 yılı rakamlarına yeniden yaklaştı.

PAKET TUR TERCİHİNDE ARTIŞ VAR

NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, 2017 yılının 6 aylık döneminde Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente toplam 3 milyon 385 bin 615 kişi geldiğini ve bunların 3 milyon 93 bin 224'ünün paket turu tercih ettiğini söyledi. Yavuz, paket turla gelen turist sayısında 2016'ya göre yüzde 71 artış olurken, 2015'in ise yüzde 18 gerisinde kalındığını kaydetti.

Tatil tercihini Türkiye'den yana kullanan Rus turistler; 7 gün için Mayıs'ta 500 TL, Haziran'da 750 TL, Temmuz için ise 1000 TL ödedi.

GEÇEN YILA GÖRE 384 KAT ARTIŞ

Paket turla gelen turist rakamlarına bakıldığında ilk sırada Ruslar bulunuyor. Geçen yıl 6 aylık dönemde sadece 3 bin 453 Rus turistin geldiği Antalya'ya bu yıl 384 kat artışla 1 milyon 325 bin 664 Rus geldi. Ciddi bir artış da yüzde 42 ile Ukrayna pazarında yaşandı ve 265 bin 648 Ukraynalı geldi.

Paket turda artış yaşanan bir diğer pazar da Ortadoğu ülkeleri oldu. Ortadoğu ülkelerinden 34 kat artışla geçen sene 2 bin 951 olan paket turla gelen turist sayısı, 99 bin 627'ye yükseldi. Rusya ve Ukrayna haricindeki diğer BDT ülkelerinden de yüzde 68 artış yaşanan paket tur yolcu sayısı, 53 binden 90 bine yükseldi.

Ruslar artık Türkiye'ye paket turla geliyor

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