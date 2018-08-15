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Çocuğa tacizde bulunmak isterken yakalanıp dövüldü

Konya'da 12 yaşındaki erkek çocuğuna ıssız bir arazide cinsel istismarda bulunmak isterken yakalanan M.Ş., mahalleliler tarafından linç edildi.

DHA | 15.08.2018 - 10:36..
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Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi'nde geçen pazar günü iddiaya göre, M.Ş. isimli kişi daha önce tanığı bir erkek çocuğunu, kamyonetine bindirip eskiden köy statüsünde olan Tatköy Mahallesi'ndeki ıssız alana götürdü.

Çocuğa tacizde bulunmak isterken yakalanıp dövüldü

Çocuğa tacizde bulunmak isterken yakalanıp dövüldü VİDEO

MAHALLELİNİN LİNCİNE UĞRADI

M.Ş., burada iç çamaşırını çıkardığı çocuğa cinsel istismarda bulunmak isterken, mahalleli durumu fark etti. Olay yerine koşan mahalleli, M.Ş.'yi tekme tokat dövdü, çocuğa zarar verip vermediğini sordu. M.Ş. çocuğa zarar vermediğini ileri sürüp, pişman olduğunu söyledi.

Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.

Çocuğa tacizde bulunmak isterken yakalanıp dövüldü

TUTUKLANDI

Polise teslim edilen M.Ş., gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

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