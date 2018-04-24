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Bülent Arınç: İyi bir AK Partiliyim

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşme sonunda Arınç neler konuştuklarını açıkladı.

AA | 24.04.2018 - 20:12..
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Bülent Arınç: İyi bir AK Partiliyim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşen Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, görüşme sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.

"AK PARTİ'NİN KURUCULARINDANIM"

AK Parti'nin kurucularından olduğunu söyleyen Arınç, "Bu partinin kurucularından birisiyim. Dolayısıyla AK Parti'den başka bir partiye başımı çevirmem. İyi bir AK Partiliyim" dedi.

"AKTİF SİYASETİ BIRAKTIM"

AK Parti’den milletvekili adayı olacak mısınız?” sorusuna cevap veren Arınç, “Ben 7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettim. Ne 7 Haziran’da ne 1 Kasım’da aday olmadım. Bu düşüncem bugün de devam ediyor. Ben aktif siyasi hayatımda meclis başkanlığına kadar, başbakan yardımcılığına kadar, 20 yıl süren milletvekilliğine kadar her kademesinde bulundum. Kendi irademle isteyerek ve bilinçli bir şekilde aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak durumda değilim. Bana bu konuda hiç kimse teklifte bulunmadı. Benim kararlılığımı bilirler." dedi.

Bülent Arınç: İyi bir AK Partiliyim

Bülent Arınç: İyi bir AK Partiliyim VİDEO

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